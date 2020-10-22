Kayseri'de Suriye uyruklu DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu A.B.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'ın yapılanmasına yönelik Kocasinan ilçesindeki bir ikamete düzenledikleri operasyonda, 2012-2016'da Suriye'nin Hama bölgesinde silahlı faaliyette bulunduğu ve sosyal medyadan örgüt lehine paylaşım yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu A.B.E'yi gözaltına almıştı.

Şüphelinin örgüte tekrar katılmak için Suriye'ye gitme hazırlığı yaptığı öne sürülmüştü.