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        Haberler Gündem Güncel Kayseri'de sünger fabrikasında yangın | Son dakika haberleri

        Kayseri'de sünger fabrikasında yangın

        Kayseri'de Organize Sanayi Bölgesi 11. Cadde'de bulunan sünger fabrikasında çıkan yangın ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Hasar gören fabrikada ekipler soğutma çalışması da yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 12:46 Güncelleme: 02.09.2024 - 15:26
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          Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 11. Cadde'de bulunan sünger fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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          Yangını fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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          Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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          Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çalışanlar tahliye edildi.

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          Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

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          Hasar gören fabrikada ekipler soğutma çalışması da yaptı.

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