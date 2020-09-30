Kayseri'de sosyal medyadan terör propagandası yapan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanarak Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen M.V, adliyede sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kayseri'de önceki gün sosyal medyadan PYD/PKK propagandası yaptığı iddia edilen M.V. yakalanmıştı. Zanlının adresindeki aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiş, dijital materyallere el konulmuştu.