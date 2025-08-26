Kayseri'de sosyal medyada tabanca ve pala paylaşımları yapan çocuk yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye esnasında sosyal medya üzerinden suç teşkil eden tabanca ve pala paylaşımları yaptığı tespit edilen E.Y'nin (16) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda E.Y, yakalandı. Yapılan aramalarda tabanca, 9 adet fişek, pala ve bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Y. hakkında, adli işlem başlatıldı.