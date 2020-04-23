Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara polis ekiplerince ceza kesildi.

Yasak dolayısıyla Kayseri'de polis ekipleri, kentin ana caddelerinin yanı sıra farklı noktalarda da denetimlerini sürdürdü.

Cumhuriyet Meydanı, Sivas Caddesi, Talas, İnönü, Kocasinan ve Erciyes bulvarlarında araçları durdurarak kontrol eden ekipler, araçta bulunanların geçerli belge ve izinlerinin olup olmadığını denetledi.

İzin belgesi bulunmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

Ekipler, vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.