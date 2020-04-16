Kayseri'de şoförleri karantinaya alınan halk otobüsleri için 2 milyon liralık destek

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bazı özel halk otobüsü şoförlerinin koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 850 şoförün karantinaya alınması nedeniyle 385 özel halk otobüsünün kullanılamamasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla özel halk otobüsü sahipleri ve şoförleri için yaklaşık 2 milyon liralık destek sağlanması kararı alındı.

Karara göre, 15 günlük sürede 385 özel halk otobüsünün her biri için 5 bin lira olmak üzere yaklaşık 2 milyon lira destek sağlanacağı aktarıldı.