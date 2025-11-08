Habertürk
        Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü

        Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada M.A.Y.'nin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu saçmaların isabet ettiği O.D. hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 03:48 Güncelleme: 08.11.2025 - 03:48
        Olay, saat 01.00 sıralarında Sahabiye Mahallesi Bor Sokak'ta meydana geldi.

        M.A.Y. ile O.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine M.A.Y pompalı tüfekle O.D.'ye ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği O.D. ağır yaralandı.

        Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı O.D., ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. O.D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, M.A.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #kayseri
        #kayseri haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
