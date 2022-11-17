Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

AA

Kayseri'nin Sarız ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İddiaya göre, ilçe merkezinde M.A. (58) ve oğlu O.A ile A.Ö. arasında bilinmeyen bir nedenden başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. A.Ö'nün yanında bulunan tabancayla ateş etmesi sonucu M.A. ve oğlu O.A. ile orada bulunan A.H. yaralandı.

1 KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ambulansla Sarız Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralıdan M.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.A'nın cenazesi ise Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Darp sonucu yaralanan A.Ö, sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavisinin ardından gözaltına alındı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.