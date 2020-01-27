27 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kayseri'nin Bünyan ilçesi Pınarbaşı mesire alanındaki gölette dokuzuncusu düzenlenen şenlik, 5 ilden yaklaşık 100 sporcunun doğa yürüyüşüyle başladı. İlçe merkezinden yürüyüşe geçen sporcular, şenliğin yapılacağı gölete geldi.
AA'nın haberine göre burada kendilerine ayrılan bölümde hazırlıklarını yapan sporcular, sıfırın altında 2 derecede gölete girerek yarıştı. Yarışmada birinciliği Yasin Tuna Başpınar, ikinciliği Orhan Demir, üçüncülüğü Ali Ortadağ elde etti.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, gazetecilere, şenliğe Türkiye'nin farklı illerinden katılım olduğunu söyledi. Etkinliğin gelenekselleştiğini belirten Altun, şenlikle Bünyan ve Kayseri'nin tanıtımına katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.
Bünyan Dostları Derneği Başkanı Şener Serim de şenliğin dokuzuncusunun düzenlendiğini belirterek, "Sportif bir etkinlik düzenliyoruz. Sivas, Kırşehir, Gaziantep, Mersin ve Ankara gibi illerden katılımcılar var. Doğa yürüyüşüne yaklaşık 100 kişi katılıyor. Suyun sıcaklığı yaz kış 17 derece, hava sıcaklığı ise eksi 1-2 derece civarında" dedi.
Yarışmada birinci olan Yasin Tuna Başpınar, yüzerken zorlanmadığını, suyun sıcak olduğunu, birinciliğini Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere adadığını ifade etti.
Yarışmaya katılan 11 yaşındaki Nazlı Yağmur ise biraz üşüse de yüzüp eğlendiğini, gelecek yıl da yarışmaya katılacağını kaydetti.
Program sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi, katılımcılara kuru fasulye ve pilav ikram edildi.
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