Yeşilhisar ilçesinde saat 14.00 sıralarında başlayan sağanak nedeniyle Devrek mevkiindeki dere yatağı taştı. Derenin taşmasıyla sulara kapılan çok sayıda ağaç devrilirken, kaldırım taşları yerinden söküldü.

DHA'nın haberine göre, belediye ekiplerinin selin meydana geldiği bölgede başlattığı temizlik çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

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