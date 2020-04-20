Kayseri'de sentetik uyuşturucu bulunduran 3 zanlı tutuklandı

AA

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında Saraycık Mahallesi'nde şüpheliler H.Ş. ve İ.Ö'nün üst aramasında, M.A'nın ise evinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerin, halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı şekilde aralıksız devam ettirileceği belirtildi.