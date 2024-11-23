Kayseri'de psikolojik sorunlarının bulunduğu iddia edilen kişi evini yaktı
Kayseri Kocasinan'da 7 katlı bir binanın 5. katında ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen E.T, evini ataşe verdi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle bina sakinleri büyük panik yaşadı
Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi 307. Sokak'taki 7 katlı binanın 5. katında ikamet eden E.T, evini ateşe verdi.
E.T, alevlerin büyümesi üzerine evinden çıktı, çevredekiler durumu polise bildirdi.
İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Bina sakinlerinin tepki gösterdiği E.T, polis tarafından gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.