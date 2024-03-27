Kayseri'de polise bıçak çekerek kaçan şüpheliye gözaltı
Kayseri'de uygulama sırasında kimlik kontrolü için durdurulan şüpheli, polis ekibine bıçak çektikten sonra kaçtı. Kendisine zarar vereceğini öne sürerek kaçan şüpheli, polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde uygulama yapan polis ekibine bıçak çekerek kaçan şüpheli yakalandı.
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekibi, durumundan şüphelendiği D.A'yı kimlik kontrolü yapmak için durdurdu.
Kimliğini göstermeyen D.A, polise bıçak çektikten sonra kendisine zarar vereceğini ileri sürerek kaçmaya başladı.
Şüpheli, Nil Caddesi'nde bulunan evine girdi. AA'nın haberine göre, çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği adreste D.A, ikna edilerek gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin çeşitli suçlardan araması olduğu öğrenildi.