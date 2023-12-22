Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kayseri'de özel halk otobüsü seyir halindeyken yandı - Güncel haberler

        Kayseri'de özel halk otobüsü seyir halindeyken yandı

        Kayseri'de seyir halindeyken alev alan özel halk otobüsündeki yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 00:52 Güncelleme: 22.12.2023 - 00:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel halk otobüsü seyir halindeyken yandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocasinan İlçesi Yeşil Mahalle Bekir Yıldız Bulvarı'nda R.T. yönetimindeki otobüsün seyir halindeyken motor kısmından duman çıkmaya başladı.

        Durumu fark eden şoför, aracı yolun kenarına çekti. Bir süre sonra alev alan otobüsün, servis dışı olması nedeniyle yolcu taşımadığı öğrenildi.

        Olayın ardından bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #kayseri
        #kayseri haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu
        CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu
        Fred, PFDK'ya sevk edildi
        Fred, PFDK'ya sevk edildi
        Beşiktaş'ta yönetim, Çalımbay'la görüşüyor
        Beşiktaş'ta yönetim, Çalımbay'la görüşüyor
        Babasını öldürüp yakan evlat tutuklandı
        Babasını öldürüp yakan evlat tutuklandı
        TIR'la çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        TIR'la çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        Beşiktaş eriyor!
        Beşiktaş eriyor!
        Çelik: 10 ilde aday çalışması tamamlandı
        Çelik: 10 ilde aday çalışması tamamlandı
        "Kadro dışı olmaması gerekiyordu"
        "Kadro dışı olmaması gerekiyordu"
        HSK Mazeret Kararnamesi tamamlandı
        HSK Mazeret Kararnamesi tamamlandı
        Türkiye'nin ilk astronotuna olumsuz hava engeli
        Türkiye'nin ilk astronotuna olumsuz hava engeli
        TFF, Avrupa Süper Ligi'ne karşı
        TFF, Avrupa Süper Ligi'ne karşı
        Resesyon tehlikesi doğdu mu?
        Resesyon tehlikesi doğdu mu?
        Türkiye bir anne ve 5 çocuğunun ölümünü konuşuyor!
        Türkiye bir anne ve 5 çocuğunun ölümünü konuşuyor!
        'Biyonik giysi' tedavisinde yüz güldüren sonuç
        'Biyonik giysi' tedavisinde yüz güldüren sonuç
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        Habertürk Anasayfa