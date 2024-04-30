Kayseri'de otomobilin çarptığı çocuk kurtarılamadı
Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Erva Yıldırım'a (12) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım kurtarılamadı.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.