Kayseri'de otomobilde uyuşturucu ve silah bulundu: 5 gözaltı
Kayseri'de polis ekipleri, şüpheli otomobilde yaptıkları aramada silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Ekipler, otomobilde bulunan 5 şüpheliyi gözaltına aldı
Kayseri'de bir otomobilde yapılan aramada silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi, araçtaki 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Talas Mevlana Mahallesi Şehit Naci Akarsu Sokak'ta şüphelendikleri bir otomobilde arama yaptı.
Aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Araçtaki M.S, Y.M, M.Ş, F.Y. ve hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen M.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürüldü.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.