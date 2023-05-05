Otomobilde soludukları çakmak gazı patladı: 3 yaralı

DHA

Kayseri'de park halindeki otomobilde çakmak gazı soludukları iddia edilen 3 kişi, meydana gelen patlamada yaralandı.

PATLAMADA 3 KİŞİ YARALANDI Olay, saat 23.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle 34'üncü Sokak'ta meydana geldi. M.E.Ş, A.B. ve Y.Ç. isimli 3 arkadaş, park halindeki otomobilde bir araya geldi. İddiaya göre, 3 arkadaşın solumaya başladığı çakmak gazı nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada 3 arkadaş da yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

YARALILARIN DURUMU İYİ DHA'nın haberine göre, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, olayla ilgili inceleme başlattı.