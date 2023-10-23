Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        Kayseri'de otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        Kayseri'de otomobilin TIR ile çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 03:25 Güncelleme: 23.10.2023 - 03:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        PATATES YÜKLÜ TIR İLE ÇARPIŞTI

        Alınan bilgiye göre, R.Ö. idaresindeki otomobil Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı üzerinde K.Ö'nün kullandığı patates yüklü TIR ile çarpıştı.

        1 KİŞİ KAZA YERİNDE ÖLDÜ

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ekipler, otomobildeki B.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve M.T. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #kayseri
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Blinken: Karşılık vermeye hazırız
        Blinken: Karşılık vermeye hazırız
        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!
        Baki'den Erden Timur'a sert sözler!
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Süper Fener!
        Süper Fener!
        6 yaşındaki Eymen'in feci ölümü!
        6 yaşındaki Eymen'in feci ölümü!
        Kadıköy'de rekor gecesi!
        Kadıköy'de rekor gecesi!
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        İki ili bir plaj ayırıyor
        İki ili bir plaj ayırıyor
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        Habertürk Anasayfa