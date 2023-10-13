Kayseri'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
Kayseri'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş: 13.10.2023 - 00:30 Güncelleme: 13.10.2023 - 00:32
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
E.A'nın (57) kullandığı otomobil Erenler Caddesi'nde şarampole devrildi.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
KAZA YERİNDE ÖLDÜ
AA'nın haberine göre, kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.