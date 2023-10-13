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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

        Kayseri'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

        Kayseri'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 00:30 Güncelleme: 13.10.2023 - 00:32
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        Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
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        Kayseri'nin Hacılar ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        E.A'nın (57) kullandığı otomobil Erenler Caddesi'nde şarampole devrildi.

        ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        KAZA YERİNDE ÖLDÜ

        AA'nın haberine göre, kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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