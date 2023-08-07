Kayseri'de otomobil devrildi: 5 yaralı
Kayseri'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı
Giriş: 07.08.2023 - 00:29
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Erkilet Bulvarı'nda seyreden F.C. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle takla attı.
AA'nın haberine göre; kazada sürücüyle araçtaki 4 kişi yaralandı.
Araçtan çıkarılan yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.