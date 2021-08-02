Nişan töreni sırasında balkon çöktü: 13 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyükçakır Mahallesi'nde nişan merasimi sırasında iki katlı evin ahşap balkonu çöktü.

Olayda Yasin, Fatma, Ahmet ile Gökhan Şimşek, Yasin Ok, Güllü Dolap, Nazlı Coşkun, Gülside Duran, Harun Kolkıran, Rahime Karaşahin, Özgür Özgan, Fadimeana Demir ve Ayşe Gitmez yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA'nın haberine göre; durumu ağır olan Nazlı Coşkun buradaki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.