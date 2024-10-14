Kayseri'de motosiklet hırsızlığı, o anlar kameraya yansıdı

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Kayseri Kocasinan Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, motosiklet hırsızlığı yapan kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda güvenlik kameraları incelenerek şüphelinin T.A. olduğu tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda T.A. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan, polis ekiplerinin bisiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir başka operasyonda gözaltına aldığı İ.İ. hakkında ise kesinleşmiş 5 yıl 4 ay hapis cezası olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.İ. tutuklanarak cezaevine götürüldü. Her iki olayda da çalınan motosiklet ve bisikletlerin ise sahiplerine teslim edildiği belirtildi.