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        Haberler Gündem Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler

        Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın çıktı

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 27. Cadde'de mobilya malzemesi üretimi yapan fabrikada çıkan yangında hasar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 00:31 Güncelleme: 08.03.2024 - 00:31
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        Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın çıktı
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        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 27. Cadde'de mobilya malzemesi üretilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevlerin büyümesi üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi olay yerine sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü.

        Yangında hasar oluşan fabrikanın bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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