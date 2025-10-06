Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kayseri'de Mobil Dijital Gençlik Merkezi açıldı | Son dakika haberleri

        Kayseri'de 2 milyon Euro değerinde Mobil Dijital Gençlik Merkezi açıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Mobil Dijital Gençlik Merkezi'nin açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, projenin maliyetinin 2 milyon Euro olduğunu belirterek, gençleri çok sevdiklerini ve onları geleceğe hazırlamayı önemsediklerini ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 18:13 Güncelleme: 06.10.2025 - 18:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de Mobil Dijital Gençlik Merkezi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 milyon Euro değerindeki Mobil Dijital Gençlik Merkezi'nin açılışı yapıldı.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliğinde hayata geçirdiği Mobil Dijital Gençlik Merkezi'nin açılışı için Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

        Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gençleri çok sevdiklerini ve onları geleceğe hazırlamayı önemsediklerini ifade etti. Projenin maliyetinin 2 milyon Euro olduğunu anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "AB tarafından finanse edilerek gençlerimizin ufkunu açacak böyle bir projeyi milli teknoloji hamlesine dönüştürecek ve güç katacak bir çalışma olarak görüyoruz. Bu mobil tırımız 16,5 metre dorsesi, 20 metre uzunluğuyla tam donanımlı bir eğitim aracı. Bu eğitim aracımızın genişleyebilir yapısıyla da alan verimliliği açısından ayrıca bir zenginlik katmakta. Mobil olması gerektiğinde ilçelerimize ya da şehrimizin merkezindeki her alana rahatlıkla ulaşacak konumda olduğunu, hizmeti ayağa getirme anlayışı içerisinde gençlerimizle dijital ortamı buluşturma yönünde çalışma yapacağımızı paylaşmak istiyorum."

        REKLAM

        Gençlere dijital dünyanın esiri değil, hakimi olmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Büyükkılıç, Mobil Dijital Gençlik Merkezi üzerinde 11 güneş paneli ve 35 kilovatlık jeneratör bulunduğunu belirtti.

        Büyükkılıç, 22 kişilik eğitim alanı kapasitesine sahip merkezin, güvenlik kameraları ile 7 gün 24 saat güvenlik sağlandığını ifade etti.

        Mutfak, sunucu odası, tuvalet, akıllı tahta ve bilgisayar donanımlarıyla Mobil Dijital Gençlik Merkezi’nin modern bir sınıf ortamı sunduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, merkezin engelli asansörüyle de engeli bireylere kolaylıkla hizmet vereceğini vurguladı.

        BM Kalkınma Programı Proje Yöneticisi Devrim Şavlı da BM'nin 17 sürdürülebilir kalkınma amacının, özellikle nitelikli eğitim, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, eşitsizliklerin azaltılması ilkelerine hizmet etmeyi amaçladığını aktardı.

        Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ise Mobil Dijital Gençlik Merkezi'nin gençlerin fikirlerini hayata geçirecekleri, yeni dijital beceriler kazanacakları, geleceğin dünyasına hazırlanacakları ortak yaşam ve gelişim alanı olması bakımından önemli olduğunu kaydetti.

        Konuşmaların ardından Mobil Dijital Gençlik Merkezi'nde incelemede bulunuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #kayseri haberleri
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        6 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        6 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?
        Habertürk Anasayfa