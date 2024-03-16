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        Haberler Gündem Güvenlik Kayseri'de 'Mahzen-9' operasyonlarında 13 tutuklama

        Kayseri'de 'Mahzen-9' operasyonlarında 13 tutuklama

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu, 6 ilde organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı düzenlenen "Mahzen-9" operasyonları kapsamında Kayseri'de gözaltına alınan şüphelilerden 13'u tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 01:32 Güncelleme: 16.03.2024 - 01:32
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        Kayseri'de 'Mahzen-9' operasyonlarında 13 tutuklama
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        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "Yılan B." lakaplı B.Ş'nin İncesu ilçesinde kendi oluşumunu kurarak illegal yapılanmaya girdiği, yanında yer alan ve "sağ kolu" olarak bilinen F.İ. aracılığıyla diğer örgüt üyelerine emir ve talimatlar verdiği, ayrıca bu kişilerin İncesu'da silahlı eylemler gerçekleştirdiği iddiasıyla 29 adrese yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İncesu Adliyesi'ne sevk edildi. AA'nın haberine göre; şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İncesu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, el telsizi, demir kelepçe ve 50 tabanca mermisi ele geçirilmişti.

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        #Mahzen-9
        #kayseri
        #haberler
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