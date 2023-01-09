İHA

Kayseri'nin Develi ilçesinde düğünde havaya rastgele açılan ateş sonucu ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çaylıca Mahallesi'nde bir düğünde tabanca ile havaya rastgele ateş açıldı. Açılan ateş sonrasında vücuduna kurşun isabet eden Mehmet K. (35) ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Mehmet K.'yı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Buradaki müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri de kurşunun kimin silahından çıktığını bulmak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.