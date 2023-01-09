Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de maganda kurşunu can aldı!

Kayseri’de maganda kurşunundan hayatını kaybetti

Kayseri'de bir düğünde havaya rastgele açılan ateş sonucu vücuduna maganda kurşunu isabet eden 35 yaşındaki Mehmet K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Giriş: 09.01.2023 - 10:12 | Güncelleme: ABONE OL
Kayseri'de maganda kurşunu can aldı!
İHA

Kayseri'nin Develi ilçesinde düğünde havaya rastgele açılan ateş sonucu ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çaylıca Mahallesi'nde bir düğünde tabanca ile havaya rastgele ateş açıldı. Açılan ateş sonrasında vücuduna kurşun isabet eden Mehmet K. (35) ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Mehmet K.'yı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Buradaki müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri de kurşunun kimin silahından çıktığını bulmak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Sobadan zehirlenen yaşlı çift öldü
Sobadan zehirlenen yaşlı çift öldü
Otomobille çarpışan işçi servisi devrildi: 9 yaralı
Otomobille çarpışan işçi servisi devrildi: 9 yaralı
Denizde üniversiteli genç kadının cansız bedeni bulundu
Denizde üniversiteli genç kadının cansız bedeni bulundu
Siirt'te kara saplanan ambulans kurtarıldı
Siirt'te kara saplanan ambulans kurtarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.