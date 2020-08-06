Kayseri'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim

Kırıkkale'de, denetimden sorumlu Vali Yardımcısı Mehmet Ercan Aslantaş koordinatörlüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan ekipler, belirlenen bölgelere hareket etti.İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince denetlenen iş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, taksiler ve kişilerin isim, adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgileri, oluşturulan merkezi veri tabanına kaydedilerek, tekrarlanması halinde cezai işlemler uygulanacak.Meydandaki iş yerlerinde denetimde bulunan Aslantaş ve beraberindekiler de işletmelerin maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını kontrol etti.Aslantaş, gazetecilere, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Türkiye genelinde bütün kamu kuruluşlarının sorumluları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve denetim ekiplerinin katılımıyla maske, hijyen ve sosyal mesafe kontrolü yapıldığını söyledi.Salgınla mücadelede Kırıkkale'nin pilot il seçildiğini anımsatan Aslantaş, "Memnuniyetle şunu görüyoruz ki esnafımız ve sokaktaki vatandaşlarımız bizimle iş birliği yapıyor. Hatta bunu daha sık yapmamız gerektiğini söylüyorlar. Vatandaşlarımızdan ricamız, gördükleri ihlalleri lütfen 112'ye bildirsin." dedi.- YozgatYozgat'ta polis ve bekçiler, cadde ve sokaklarda maske denetimi yaptı.Polis araçlarından anons yapılarak vatandaşlar maske takmaları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.Görevliler, özellikle banka önlerinde sıra bekleyen vatandaşlardan sosyal mesafeye uymalarını istedi.- KayseriMaske takma zorunluğu bulunan Kayseri'de iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim yapıldı.Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da denetime katıldı.Günaydın, denetimlerin ardından gazetecilere, vatandaşa ceza yazmak amacıyla sahada olmadıklarını, farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.Tedbirlerin önemini vurgulayan Günaydın, alınan önlemlerin virüsten korunmak için önemli olduğunu ifade etti.Büyükkılıç da maske, mesafe ve temizliğin önemine dikkati çekerek, vaka sayısının azaltılması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.- SivasSivas'ta, Vali Salih Ayhan, Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, perşembe pazarı ve perakende sebze halinde denetimde bulundu.Vatandaşlar ve satıcıları uyaran Vali Ayhan, maske, mesafe ve hijyen konularında dikkatli olunmasını istedi.
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