Kayseri'de bulunan Erkilet Çocuk Hastanesi'nde bir süre önce karantinaya alınan şüphelinin, yetkililerden izin almadan hastaneden ayrıldığı anlaşılınca polise haber verildi.

AA'nın haberine göre; harekete geçen polis ekipleri de şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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