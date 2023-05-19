Kayseri'de 'kız isteme' kavgası: 1 yaralı

Kayseri'de iki grup arasında kız isteme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Günay Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında kız isteme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

DHA'nın haberine göre; Mithat U.'nun belinden çıkardığı tabancayla vurarak yaraladığı Burhanettin U, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan Mithat U.'nun yakalanması için çalışma başlattı.