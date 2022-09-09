Kıraathanede silahlı saldırı: 1 yaralı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Mevlana Mahallesi Çuhadar Sokak'ta bulunan kıraathanede oturan Ö.Ç'ye kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tabancayla ateş açıp kaçtı. Ö.Ç, saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; yaralı, 112 Acil Servis ekibince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.