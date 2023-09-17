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        Haberler Gündem Güvenlik Kayseri'de kıraathane baskınında ağır yaralanan polis memuru şehit oldu

        Kayseri'de kıraathane baskınında ağır yaralanan polis memuru şehit oldu

        Kayseri'de kıraathane baskınında pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan polis memuru Murat Akpınar, 34 günlük yaşam savaşını kaybederek şehit oldu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.09.2023 - 05:06 Güncelleme: 17.09.2023 - 05:06
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        Kıraathane baskınında ağır yaralanan polis memuru şehit oldu
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        Kayseri'de 13 Ağustos'ta bir kıraathaneye yapılan silahlı saldırıda ağır yaralanan polis memuru, 34 gün sonra şehit oldu.

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir kıraathanede yaşanan tartışmaya müdahale ederken tüfekle yaralanan polis memuru Murat Akpınar tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şehit için bugün Emniyet Müdürlüğünde düzenlenecek. Polisin naaşı Hulusi Akar Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Polis Şehitliği'ne defnedilecek.

        Öte yandan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek sosyal medya hesabından "Şehidimiz var... 13.08.2023 tarihinde emniyet haber merkezinden gelen kavga olay anonsunu duyar duymaz olay yerine intikal eden kahraman polis memurumuz Murat Akpınar olaya müdahale esnasında taraflardan birinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Bir aydır hastanede tedavi görmekteydi. Bugün gece saatlerinde polisimiz tedavi gördüğü hastanede tüm uğraşlara rağmen kurtarılamayarak Hakk'a yürüdü. Şehidimizin yakınlarının, Kayseri'mizin ve milletimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

        BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de şehit olan polis memuru Murat Akpınar için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

        Bakan Yerlikaya, "Kayseri Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli kahraman Polis Memuru Murat Akpınar, görevi esnasında açılan ateş sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" dedi.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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