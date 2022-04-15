Kayseri'de kazanan yok!

Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip, 67. dakikada Pohjanpalo ile öne geçti, 77'de Emrah Başsan sonucu belirledi.

Kayserispor 42, Çaykur Rizespor ise 30 puana yükseldi.

Ayrıntılar birazdan...