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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de kavga: 1 ağır yaralı

        Kayseri'deki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Kayseri'de, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yabancı uyruklu 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 16:00 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:00
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        Kayseri'de kavga: 1 ağır yaralı
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        Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi 6002'nci Cadde'de meydana geldi. S.Y. (46) ve A.T. (44) ile yabancı uyruklu Alıreza P. (27) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Alıreza P., bıçakla göğsünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Ağır yaralı Alıreza P., adrese gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavganın şüphelileri S.Y. ve A.T. polis ekiplerince yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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