Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, patates toplamak için geldikleri ilçede Eşelik Mahallesi'ne kurdukları çadırda kalan Halil (60),Şemsi (40),Mustafa (9),Fatma (16),Mehmet (13),Nadir (24) ve Şefak (15) Yeşil çadırdaki sobadan sızan gazdan etkilendi.

Komşu çadırdakilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla aynı aileden 7 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.