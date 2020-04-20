AA

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla 14 gün boyunca giriş çıkışların yasaklandığı Akmescit Mahallesi çevresinde denetim yapan jandarma, tarlaların bulunduğu alanda 2 kişinin olduğunu fark etti.

Jandarma, tarladaki şüphelilerin M.Y. ve T.T. olduklarını tespit ederek Akmescit Mahallesi'nde oturduklarını ve karantinadan kaçmaya çalıştıklarını belirledi.

Ekiplerin yakalayıp 3 bin 150'şer lira ceza kestiği M.Y. ve T.T, karantinaya alınan mahallerine gönderildi, ayrıca haklarında adli işlem de başlatıldı.