Kayseri'de karantina ihlali yapanlar yurtlara yerleştirilecek

AA

Vali Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs testi pozitif çıktığı için evde karantinada olması gerekenlere, dışarı çıkmaları durumunda idari para cezası uygulandığını belirtti.

Ayrıca bu kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu kaydeden Günaydın, paylaşımında, "Bugünden itibaren bu kişiler yurtlara yerleştirilecek olup ücreti kendilerinden tahsil edilecektir." ifadesini kullandı.