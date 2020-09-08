Kayseri'de "kar kuyusu" geleneği asırlardır yaşatılıyor

Erciyes Dağı eteklerindeki Hacılar ilçesinde oturan ve kar kuyusu geleneğini sürdürenlerden Mahmut Gengeç (60),kışın kar yağmaya başlayınca kuzenleri, kardeşi, yeğenleri, çocukları ve torunlarıyla dedesinin yaptırdığı "kar kuyusu"nu karla dolduruyor. Gengeç ve ailesi, sıcak yaz aylarında evlerinin bahçesindeki kuyudan çıkardıkları kardan elde ettikleri suyu kullanıyor.
Mahmut Gengeç, AA muhabirine, zahmetli bir iş olsa da yüzlerce yıllık geleneği yaşatmak için çaba gösterdiklerini belirterek, "Aklımız yetti yeteli bu kuyuları doldururuz. Ben 5 yaşlarındayken dedem ve babamla gelerek bu kuyuları doldururduk. En son amcam bu kuyuyu doldururdu, o da rahmetli olunca görev bize kaldı." dedi.
- "Bu kuyudan kar eksik olmayacak"
Yaklaşık 20 kişi toplanıp kış aylarında Erciyes Dağı eteklerindeki karla kuyuyu doldurduklarını anlatan Gengeç, şunları kaydetti:
"Ölene kadar bu kuyuları dolduracağız. Bu kuyudan kar eksik olmayacak. Buraya karları temiz yerlerden topluyoruz. Damlardan bile kar topluyoruz ama eğer Hacılar'a kar az yağdıysa Erciyes'in temiz yerlerinden kürekle toplayarak bu kuyuları doldururuz. Kışın koymuş olduğumuz karları sıcak yaz aylarında gönül rahatlığıyla buz gibi içiyoruz. Kuyuya girmek de zahmetli iş, ipin sağlam olması lazım. Herkesin ipiyle kuyuya inilmez."
Gengeç, "kar kuyusu"ndan sadece kendilerinin faydalanmadığını, her gelene kapılarının açık olduğunu söyledi.
Geçmişte Hacılar'da su olmadığı için bu kuyuların yapıldığını aktaran Gengeç, şöyle devam etti:
"1970'li yılların sonunda bize çeşme suyu gelmeye başladı ama bizler kuyulara kar doldurmaya devam ettik. Bu geleneği halen devam ettiriyoruz. Hacılar'ın her evinde su var ama bunun yerini o su tutmaz. Alışkanlık olduğu için çeşme suyunu içmiyoruz. Çayda, yemekte ve içmede kar suyunu gönül rahatlığıyla kullanıyoruz. Erciyes'te kar biter ama Hacılar'da bitmez. Bu kuyu inşallah bizler olduğumuz müddetçe dolu olacak."
İlçe sakinlerinden İsmail Yılmaz da "kar kuyuları"nın meşhur olduğunu ve çocukluk yıllarında yaklaşık 10 yıl bu kuyuları kullandıklarını hatırladığını dile getirdi.
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