Akşam saatlerinde Yahyalı ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Aladağlar Milli Parkı Kapuzbaşı Şelaleleri yolu ulaşıma kapandı. Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde de toz fırtınası etkili oldu. Fırtınada görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Kent merkezinde ise şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle Mustafa Şimşek Caddesi'nde bir ağaç otomobillerin üzerine devrildi. Araçlarda hasar oluşurken, belediye ve itfaiye ekipleri çalışma yaptı.