Kayseri'de kamyonun devrildiği kazada 3 kişi öldü

Kayseri'nin Develi ilçesinde saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.A. idaresindeki 42 AIN 456 plakalı saman yüklü kamyon, Erciyes-Develi yolu üzerinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü M.A'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyondaki M.T. ve İ.A. da ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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