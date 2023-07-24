Kayseri'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Kayseri'nin İncesu ilçesinde kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
N.B. yönetimindeki motosiklet, Kayseri-Niğde kara yolu İncesu Küçük Sanayi Sitesi önünde, O.S. idaresindeki kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan N.B, ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü O.S. ise İncesu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.