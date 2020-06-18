Kayseri'de kadınların el emeği ürünleri e-ticaretle ekonomiye kazandırılacak

AA

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen tanıtım programında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tüm belediyelerle dayanışma içerisinde hareket ettiklerini söyledi.

Akıllı belediyecilik anlayışıyla çalışmalara hız verdiklerini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Dünyada ihracatta rekor kıran firmalar, e-ticaretle iş yapanlar. Biz de bu alanda çalışmalarımızı yapıyoruz. Pandemi sürecinde de e-ticaretin olmazsa olmaz olduğunu gördük. Bizim bu alanı göz ardı etmemiz söz konusu olamaz. Biz de çalışmalarımızı yaptık. Amacımız, ürettiklerimizi e-ticaret üzerinden değerlendirmek. El ürünleri artık değer kazanmaya başladı. Sadece KAYMEK'in ürettikleri değil, her alanda e-ticarette olmamız gerekli."

Üretici Mera Bayer de Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) hayata farklı bakmalarını sağladığını anlatarak, "Ürettikçe kazanıyoruz. KAYMEK, bizler ve ürünlerimiz için bir marka haline geldi." dedi.

Programa katılan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci de projenin hayırlı olmasını diledi.

Başkan Büyükkılıç, program sonunda bazı katılımcılara el ürünleri hediye etti.

KAYMEK'te kursiyerler ve usta öğreticilerin dekorasyondan aksesuara, sanattan ev tekstiline kadar 35 kategoride ürettiği yüzlerce ürün, "www.e38.com.tr" adresindeki e-ticaret sitesi üzerinden satışa sunuluyor.