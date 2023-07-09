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        Kayseri'de kaçakçılık operasyonu

        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 10 litre bandrolsüz içki ve 2 kaçak cep telefonu ele geçirildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2023 - 18:41
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonu
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        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir işletmeye operasyon düzenledi.

        Operasyonda 10 litre bandrolsüz içki ve 2 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Ö.C. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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