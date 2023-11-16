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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de kaçakçılık operasyonu: 16 gözaltı

        Kayseri'de kaçakçılık operasyonu: 16 gözaltı

        Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 00:57 Güncelleme: 16.11.2023 - 01:01
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        Kayseri'de kaçakçılık operasyonu: 16 gözaltı
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        Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 183 bin 900 makaron, 500 paket gümrük kaçağı sigara, 32 kaçak cep telefonu, 99 kilogram tütün, 66 elektronik sigara ve 1 ruhsatsız tabancayla 34 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 16 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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