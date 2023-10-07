Kayseri'de kaçak otomobil motoru operasyonu: 1 gözaltı
Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda 30 kaçak otomobil motoru ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, yurda kaçak yollarla otomobil motoru getiren şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Şüphelinin kaçak otomobil motorlarını piyasaya sürdüğü ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, bu kapsamda şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, 30 kaçak otomobil motoru ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.