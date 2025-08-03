Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayapınar Mahallesi'nde bir bölgede kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

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AA'nın haberine göre; ekipler, kaçak kazı yapan H.S, N.D, Ö.B. ve Y.Y'yi dronla görüntüledi. Şüpheliler, kazı sırasında kullandıkları 2 tarama çubuğu, 1 kazma, 2 kürek, 2 metal boru, 6 bidon, 4 çift eldiven ve 21 muhtelif malzemeyle suçüstü yakalandı.

Kazı alanında yapılan incelemede, en büyüğü 10 metre çapında ve 15 metre derinliğinde olan 4 çukur tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.