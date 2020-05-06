Kayseri'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Amarat Mahallesi'ndeki hazine arazisinde kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, üstü kısmen açılmış ancak tam olarak çıkarılamamış lahit buldu.

Jandarma tarafından yapılan çalışmada bölgede kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 5 zanlı, ikametlerinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde bölgeye giderek kazı yaptıklar belirlendi.

Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit jandarma tarafından çıkarılarak, müze yetkililerine teslim edildi.