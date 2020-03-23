Kayseri'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

AA

Kayseri'nin İncesu ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçede bazı kişilerin tarihi eser bulmak amacıyla arama yaptıklarını tespit eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.

Şüpheliler H.Y, U.T, M.A. ve R.G, arama yaptıkları esnada, dedektör, sinyal verici demir saplı çubuk, tablet, 2 bakır arama çubuğu ve 3 muhtelif kazı malzemesi ile yakalandı.

Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği belirtildi.