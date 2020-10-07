Kayseri'de kabak posaları hayvan yemine dönüşüyor

AA

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çerezlik kabakların posalarının yem olarak kullanılması için belediye yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Kabak posalarının hayvan yemine dönüştürülmesiyle üreticinin yem ihtiyacının karşılanması ve yem masrafının azaltılması hedefleniyor.

Kabakların çekirdeklerini elde etmek için kullanılan makineye belediye tarafından ücretsiz entegre edilen helezon aparatı ile kabak posası tarlada bırakılmak yerine römorklarla taşınarak silaj haline getiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Konca, Kayseri'nin Türkiye'deki kabak çekirdeği üretiminin 3'te 1'ini karşıladığını kaydetti.

Kabak posasının önemine dikkati çeken Konca, "Bu posadan yararlandığımız zaman hem miktar hem de yemlerin kalitesi bakımından iyi bir yem sağlamış oluyoruz. Bu kabak posalarının silaj yapılması işlemiyle samanın da kalitesini artırmış oluyoruz. Böylece hayvan, yemi daha kolay sindirmiş oluyor ve verim de artmış oluyor." ifadelerini kullandı.

Yapılan silaj ile kış döneminde hayvanların vitaminlerini de yeteri miktarda aldığını belirten Konca, bu yöntemle hayvanların bol miktarda protein alırken mısır silajıyla eş değer bir besin kaynağına da sahip olduğunu aktardı.

- Kabak posası artık tarlada kalmıyor

İlçe Tarım Müdürü Murat Ürger de kabak posasının nasıl değerlendirilebileceğini Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile görüştüklerini ve hasat makinesinin arkasına bir helezon takarak atıkların yeme dönüştürülmesinin sağlandığını kaydetti.

Çiftçilik yapan Kuruköprü Mahallesi muhtarı Bilal Yardım da daha önce kabak posalarını tarlada bıraktıklarını, Talas Belediyesi öncülüğünde uygulanan bu yöntemle yem maliyetlerini azaltırken hayvansal verimliliğin de arttığını belirterek Yalçın'a teşekkür etti.