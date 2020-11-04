Kayseri'de jandarmadan DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'nin Halep ve El-Bab bölgelerinde, 2012-2015 yıllarında terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen kişilerin kentte bulunduğu bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Merkez Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu Ali E. ve Sami K. gözaltına alındı.

Bu kişilere ait dijital materyallerde, şüphelilerin örgüt adına faaliyette bulundukları dönemde, ellerinde silahla çekilmiş fotoğraflara ulaşıldı, sosyal medya hesaplarından örgüt lehine paylaşım yaptıkları tespit edildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.