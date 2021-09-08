İşçileri taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı: 19 yaralı

Alınan bilgiye göre, Y.İ. idaresindeki 38 F 4975 plakalı TIR, Karacabey Mahallesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen, tarım işçilerini taşıyan 46 PF 661 plakalı minibüs ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; kazada yaralanan 19 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince, çeşitli hastanelere kaldırıldı.